Angola - Namibya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Angola, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Namibya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:24
Angola - Namibya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu heyecanı sürüyor.

Pedro Gonçalves yönetimindeki Angola, son 16 turunda Collin Benjami'nin ekibi Namibya ile karşı karşıya gelecek.

ANGOLA - NAMİBYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili'ndeki Stade de la Paix de Bouake'de oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

ANGOLA - NAMİBYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.


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