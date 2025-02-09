Namibya'nın kurucu lideri Sam Nujoma hayatını kaybetti

Yayınlanma: 09.02.2025 - 14:08

Güncelleme: 09.02.2025 - 14:08

Batı Afrika ülkesi Namibya'nın 1990 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından ülkenin ilk devlet başkanı olan Sam Nujoma'nın, 95 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Namibya Cumhurbaşkanı Nangolo Mbumba, X'te yaptığı bir paylaşımda Nujoma'nın Cuma günü ülkenin başkenti Windhoek'teki bir hastanede vefat ettiğini söyledi.

Mbumba, “Bu nedenle Namibya halkına, Afrikalı kardeşlerimize ve tüm dünyaya saygıdeğer özgürlük savaşçımız ve devrimci liderimiz Sayın Dr. Sam Shafiishuna Nujoma'nın vefatını büyük bir üzüntü ve kederle duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

Mbumba, “sevgili ülkesinin halkına olağanüstü hizmet ettiği uzun ve önemli bir yaşam sürdüğünü” söylediği Nujoma için ulusal yas ilan etti.

Nujoma'nın, geçtiğimiz üç hafta boyunca “iyileşemediği” bir hastalıkla mücadele ettiği belirtildi.

SAM NUJOMA KİMDİR?

Samuel Daniel Shafiishuna Nujoma ya da çoğu zaman sadece Sam Nujoma, Namibyalı siyasetçidir. Nujoma, Namibya'nın bağımsızlığını kazanması sonrasında ülkenin ilk devlet başkanı olarak 1990 ile 2005 yılları arasında devlet başkanlığı makamında bulundu. Nujoma Namibya ulusunun atası olarak görüldüğünden kendisine resmi olarak “Founding Father of the Namibian Nation (Namibya ulusunun kurucu atası)” unvanı verildi.

21 Mart 1990 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Namibya'da, Nujoma ülkenin ilk devlet başkanı olarak devlet başkanlığı makamına geldi. 1994 seçimlerinde de başkan seçilerek zaferle ayrılan Nujoma, ülkenin tek yasal partisi SWAPO'nun anayasa değişikliği ile devlet başkanlığına üç dönem seçilebilme imkânı sağlayan değişikliği sonrasında da gerçekleştirilen 1999 seçimlerini de kazanarak 2005 yılına kadar bu makamda kaldı.

Nujoma dördüncü kez bu makama seçilmesine olanak sağlayacak anayasa değişikliğini Namibya'nın uluslararası alanda olumsuz bir durumda bırakacağı için istememiş, SWAPO teşkilatları bu yönde taleplerini iletse de göreve yeniden talip olmadı. 2005 seçimleri sonrasında görevi 21 Mart 2005'te başkanlığa seçilen Hifikepunye Pohamba devrederek görevi bıraktı.

Nujoma, iktidarında Küba (Fidel Castro), Zimbabve (Robert Mugabe) ya da Kuzey Kore (Kim Jong Il - 1994'e kadar Kim İl-sung) ile kurduğu yakın ilişkiler toplumun demokratik fikirlere sahip olduğu ülke içerisinde ve uluslararası para kaynakları tarafından olumsuz karşılandı.