Nancy Pelosi'nin eşini yaralayan Depape tutuklu yargılanacak

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:31

San Francisco'daki Yüksek Mahkeme, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temislciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı Depape'nin (42) kefaletsiz yargılanmasına hükmetti.

Mahkeme dosyasına göre, Depape'nin "intihar görevinde" olduğunu ve diğer Kaliforniya ve federal politikacıları hedef almayı planladığını söylediği kaydedildi.

Kuzey California Bölge Savcılığının saldırı ve adam kaçırmaktan hakkında iddianame hazırladığı Depape'nin avukatı Adam Lipson, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve zihinsel durumunu inceleyeceklerini ifade ederken, Depape, cuma günü gerçekleştirdiği saldırıdan sonra ilk defa turuncu hapishane kıyafetleri içinde kamuoyu önüne çıktı.

Depape, cuma günü yerel saatle 02.27'de Pelosi'nin evine girmiş, Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediğini aktarmıştı.

Gözaltına alınan Depape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği kaydedilmişti.