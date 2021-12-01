Napolyon'un Brumiare Darbesi'nde taşıdığı kılıç açık artırmaya çıkıyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:55

Napolyon Bonapart'ın 1799'da darbeyle yönetimi ele geçirirken taşıdığı kılıcı ABD'de açık artırmaya çıkıyor.

Independet Türkçe'nin haberine göre Fransız asker ve siyasetçi Bonapart'a ait kılıç ve 5 tabanca ve tüfeğin bulunduğu koleksiyonun müzayedesi, Illinois eyaletindeki Rock Island Müzayede Şirketi tarafından hafta sonu düzenlenecek.

Kınıyla birlikte sergilenecek kılıcın bulunduğu koleksiyon 1,5 milyon ila 3,5 milyon dolar (yaklaşık 19 milyon ila 44,5 milyon TL) değerinde.

İKTİDARI DARBEYLE ELE GEÇİRMİŞTİ

General Napolyon, 9 Kasım 1799'da düzenlediği darbeyle Fransa'nın Birinci Konsülü olarak iktidarı ele geçirmişti.

Fransız cumhuriyet takvimine göre 18 Brumaire, VIII yılına denk gelen ve bu nedenle "18 Brumaire Darbesi" olarak da anılan olay, çoğu tarihçiye göre Fransız Devrimi'ni de sona erdirmişti.

BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN SATMIŞTI

Napolyon'un imparator olduğunda kılıcı General Jean-Andoche Junot'ya verdiği fakat Junot'nun eşinin borçlarını ödemek için kılıcı daha sonra satmak zorunda kaldığı düşünülüyor.

Müzayede evinin açıklamasına göre kılıç önce Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki Oplotheca adlı bir müzede 1816'da sergilenmişti.

Daha sonra kılıcın ABD'li bir koleksiyoncu tarafından alındığı, bu kişinin vefat etmesi üzerine de kılıcın müzayedeye çıkarıldığı belirtildi.

200. YILDÖNÜMÜ

Fransa'da mayısta Napolyon'un ölümünün 200. yıldönümü anılmıştı. Müzayede evi açık artırmanın bu yıldönümü kapsamında gerçekleştirileceğini duyurdu.