NASA'nın kaydettiği evrenin en renkli görüntüsü!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:28

Güncelleme: 14.11.2023 - 11:28

NASA'nın yayınladığı görüntüler dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu MACS0416 için bir araya getirildi. Şimdiye kadarki en kapsamlı görüntüyü ortaya çıkartan ekip, 4.3 milyar ışık yılı uzaklıktaki gökada kümesini en renkli halini gözler önüne seriyor.

FARKLI TELESKOPLAR FARKLI UZAKLIKLARI GÖSTERİYOR

Her iki teleskopta farklı özelliklerini bu görseli çekmek için gösterdi. Hubble, evreni görünür dalga boylarında gözlemlemeyi sağlıyor James Webb ise uzay ve zamanda daha uzaktaki nesneleri görmek için kızılötesi ışığa odaklanıyor.

MACS0416 için sahneye çıkan ekip, kaydedilen görüntüleri birleştirdi. Hubble ilk olarak 2014'te122 saatlik pozlama süresine sahip şekilde fotoğrafladı. Webb ise bu yılın başlarında 22 saat boyunca çekim yaptı. Burada gökada kümesinin tamamına odaklanılmak istendi.

Birleştirilen görüntüde ise ışığın farklı renkleri galaksinin uzaklığını ve Webb ile mi yoksa Hubble mı çekildiğini gösteriyor. Renklerine göre galaksinin uzaklığı da ortaya çıkıyor. Örneğin mavi galaksiler en kısa dalga boyuna sahip olarak Hubble ile ortaya çıkartılıyor. Kırmızı galaksiler ise James Webb'ten çıkıyor.