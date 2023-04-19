NASA'nın hizmet dışı kalan uydusu Dünya'ya düşebilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait hizmet dışı kalan bir uydunun Dünya'ya düşebileceği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:43
NASA'nın hizmet dışı kalan uydusu Dünya'ya düşebilir
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NASA ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydunun, atmosfere ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre akşam saatlerinde gireceği belirtildi.

Açıklamada, 272 kilogramlık uzay aracının büyük bir kısmının atmosferdeki yolculuğu sırasında yanacağı ancak bazı parçalarının Dünya'ya düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Dünya'daki herhangi birine zarar gelme riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada, bu ihtimalin yaklaşık 2 bin 467'de 1 olduğu kaydedildi.

2002'de yörüngeye fırlatılan uydu, iletişim sorunları nedeniyle 'emekliye ayrıldığı' 2018'e kadar 100 binin üzerinde Güneş olayını görüntüledi.

 


NASA uydu Dünya

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