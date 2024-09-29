Nasrallah'ın öldürülmesi Bağdat'ta protesto ediliyor: ABD Büyükelçiliği önünde gerilim!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenleniyor.

Nasrallah'ın öldürülmesi Bağdat'ta protesto ediliyor: ABD Büyükelçiliği önünde gerilim!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 00:00

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis ile Nasrallah'ın posterlerini taşıyarak, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı.

Gösterici grup daha sonra ABD Büyükelçiliği önünde toplanmak için, korunaklı "Yeşil Bölge"ye doğru yürüyüşe geçti.

Irak güvenlik güçleri, kalabalığı engellemeye çalışarak, Yeşil Bölge'ye ilerlememeleri için çağrı yaptı.


İlgili Haberler

Hakan Fidan'dan Hasan Nasrallah açıklaması: 'İsrail savaşın bölgeye yayılmasını istiyor'

Hakan Fidan'dan Hasan Nasrallah açıklaması: 'İsrail savaşın bölgeye yayılmasını istiyor'
Nasrallah'ın ölümünün ardından... İran'da yas ilan edildi

Nasrallah'ın ölümünün ardından... İran'da yas ilan edildi
DEM Parti'den Hasan Nasrallah açıklaması

DEM Parti'den Hasan Nasrallah açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler