Nasrallah'ın öldürülmesi Bağdat'ta protesto ediliyor: ABD Büyükelçiliği önünde gerilim!
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenleniyor.
Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis ile Nasrallah'ın posterlerini taşıyarak, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı.
Gösterici grup daha sonra ABD Büyükelçiliği önünde toplanmak için, korunaklı "Yeşil Bölge"ye doğru yürüyüşe geçti.
Irak güvenlik güçleri, kalabalığı engellemeye çalışarak, Yeşil Bölge'ye ilerlememeleri için çağrı yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İran dini lideri Hamaney'den ilk açıklama
- Uçakta cinsel ilişki skandalı: Gözaltına alındılar!
- Sahte diploma furyası
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Ünlü fenomeni uyuşturup tecavüz etti!
- Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!
- Arnavut Bektaşilerinin derdi bizimkileri gerdi
- İDO feribotunda kan donduran olay
- İktidara Ruhban Okulu uyarısı