Nasrallah'ın öldürülmesi Bağdat'ta protesto ediliyor: ABD Büyükelçiliği önünde gerilim!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 00:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 00:04

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis ile Nasrallah'ın posterlerini taşıyarak, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı.

Gösterici grup daha sonra ABD Büyükelçiliği önünde toplanmak için, korunaklı "Yeşil Bölge"ye doğru yürüyüşe geçti.

Irak güvenlik güçleri, kalabalığı engellemeye çalışarak, Yeşil Bölge'ye ilerlememeleri için çağrı yaptı.