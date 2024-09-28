Nasrallah'ın ölümünün ardından... İran'da yas ilan edildi
İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 5 günlük ulusal yas ilan etti.
İsrail’in Beyrut’taki hava saldırısı sonucu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldüğü Hizbullah tarafından resmen doğrulanmıştı. Hareket, Nasrallah’ın ölümüne rağmen mücadeleyi sürdüreceklerini açıklamıştı.
Bunun ardından İran'da, Lübnan Hizbullah'ının Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesi nedeniyle 5 günlük yas ilan edildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden de yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Nasrallah'ın öldürülmesinden dolayı ülkede 3 gün yas ilan ettiği belirtilmişti.
Etiketler: #Hasan Nasrallah #nasrallah #yas ilan edildi
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