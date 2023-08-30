NATO, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi kutladı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:55

Geçen yıl benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan, ancak Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silen LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesine yer verdi.

Karargahı İzmir'de bulunan LANDCOM'un X platformundaki mesajının devamında, İngilizce olarak, "Bu özel günde bize ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Türkiye, 1952'de NATO'ya katılmasından bu yana birçok operasyonda ve tatbikatta yer almış, askerleri her zaman büyük profesyonellik ve azim sergilemiştir. Türkiye ve NATO birlikte daha güçlü ve güvendedir" ifadeleri kullanıldı.

Since joining #NATO in 1952, Türkiye has participated in multiple operations and exercises and has always demonstrated the great professionalism and tenacity of its soldiers.



Türkiye and #NATO are stronger and safer together! pic.twitter.com/UuADFbqMab — NATO Allied Land Command (@LANDCMD) August 29, 2023

LANDCOM, geçen yıl da 30 Ağustos için benzer bir paylaşım yapmış ancak Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medya mesajı silinmişti.

Türkiye, mesajın silinmesini NATO makamlarının dikkatine getirmiş ve durumun kabul edilemez olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine LANDCOM, 1 Eylül'de yeni bir kutlama mesajı paylaşmıştı.

KRİZE NEDEN OLAN PAYLAŞIM

Geçen yıl NATO tarafından yapılan Türkçe paylaşımda, “Zafer bayramınız kutlu olsun” denilirken, İngilizce paylaşımda ise, “Bugün Türkiye’nin bağımsızlığının 100’üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı’nı onlarla kutluyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Yunan medyası bu paylaşıma tepki göstermiş. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea haberi, “Akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye’nin 1922’de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar” başlığı ile duyurmuştu. Pek çok Yunan haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırmıştı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, kutlamayı “kabul edilemez bir adım” olarak tarif ederek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e, konuyla ilgili resmi şikayette bulunmuştu.

Yunanistan'ın şikayetinin ardından söz konusu paylaşım LANDCOM'un resmi Twitter hesabından silindi.