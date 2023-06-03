NATO, Baltık Denizi'nde tatbikata başladı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 15:12

Güncelleme: 03.06.2023 - 15:12

Estonya Savunma Kuvvetleri, NATO bünyesinde 30'dan fazla savaş gemisinin katıldığı geniş çaplı deniz tatbikatı Baltops-23'ün Estonya'da başladığını bildirdi.

Estonya Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"NATO ve ortak ülkelerden 30'dan fazla savaş gemisi tatbikat için Estonya'ya geldi. Bu yılki manevralarda ABD, İsveç, Polonya, Hollanda, İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa, Danimarka, İspanya, Litvanya, Letonya, Finlandiya ve Norveç'ten müttefikler temsil ediliyor. Katılımcılar arasındaki en büyük gemi ise ABD 6. Filosunun amiral gemisi USS Mount Whitney (LCC 20)."

Estonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Jüri Sask, "Estonya'nın daha önce bu kadar çok sayıda NATO gemisine ev sahipliği yapmadığını, bundan dolayı Baltops-23 tatbikatının tarihi bir tatbikat" olduğunu söyledi.

BALTOPS TATBİKATI

Her yıl düzenlenen uluslararası Baltops tatbikatı 1972'den beri yapılmaktadır.

Tatbikat, Baltık Denizi bölgesinde kara, hava ve deniz operasyonlarının yürütülmesine katılan ülkeler arasında koordinasyonu geliştirmeyi amaçlıyor.