NATO'da hangi ülkeler var? NATO'da kaç ülke var? NATO ülkeleri listesi...

1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), üye ülkeler arasında ortak savunma ve güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası bir askeri ittifaktır. Yıllar içinde yeni üyelerin katılımıyla büyüyen NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan birçok ülkeyi bünyesinde barındırıyor. Özellikle uluslararası gelişmelerin gündeme gelmesiyle birlikte "NATO'da kaç ülke var?" ve "NATO üyeleri hangileri?" soruları da sıkça araştırılıyor. Peki NATO'da kaç ülke bulunuyor, hangi devletler ittifakın üyesi? İşte NATO ülkeleri listesi ve merak edilen ayrıntılar...

NATO'DA KAÇ ÜLKE VAR?

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı), toplam 32 üye ülkeden oluşmaktadır. En son 7 Mart 2024'te İsveç'in katılımıyla ittifakın üye sayısı 32'ye yükselmiştir.

NATO'DA HANGİ ÜLKELER VAR?

1 Almanya 1955

2 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 1949 (Kurucu)

3 Arnavutluk 2009

4 Belçika 1949 (Kurucu)

5 Birleşik Krallık (İngiltere) 1949 (Kurucu)

6 Bulgaristan 2004

7 Kanada 1949 (Kurucu)

8 Hırvatistan 2009

9 Çekya (Çek Cumhuriyeti) 1999

10 Danimarka 1949 (Kurucu)

11 Estonya 2004

12 Finlandiya 2023

13 Fransa 1949 (Kurucu)

14 Yunanistan 1952

15 Macaristan 1999

16 İzlanda 1949 (Kurucu)

17 İtalya 1949 (Kurucu)

18 Letonya 2004

19 Litvanya 2004

20 Lüksemburg 1949 (Kurucu)

21 Karadağ 2017

22 Hollanda 1949 (Kurucu)

23 Kuzey Makedonya 2020

24 Norveç 1949 (Kurucu)

25 Polonya 1999

26 Portekiz 1949 (Kurucu)

27 Romanya 2004

28 Slovakya 2004

29 Slovenya 2004

30 İspanya 1982

31 İsveç 2024

32 Türkiye 1952