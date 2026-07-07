NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek. Peki, 36. NATO Zirvesi'ne hangi ülkeler katılıyor? NATO Zirvesi için Ankara'ya hangi liderler gelecek?

NATO ZİRVESİ'NE HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılması bekleniyor. Zirvede, ev sahibi Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ederken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de toplantılara başkanlık edecek. ABD'yi Başkan Donald Trump, Birleşik Krallık'ı Başbakan Keir Starmer, Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'yı Şansölye Friedrich Merz, İtalya'yı Başbakan Giorgia Meloni, İspanya'yı Başbakan Pedro Sánchez ve Kanada'yı Başbakan Mark Carney temsil edecek. Ayrıca, ittifak üyesi diğer ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra NATO üyesi olmayan davetli ülkelerin temsilcilerinin de zirvede yer alması bekleniyor.

NATO DIŞI ÜLKELER VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR DA ZİRVEDE YER ALACAK

2026 NATO Zirvesi'ne, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra çeşitli davetli ülkeler ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri de katılacak. Zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer alacak. Ayrıca Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de savunma ve dışişleri bakanları düzeyinde zirvede temsil edilecek. Bu geniş katılımın, NATO'nun küresel ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmesi ve uluslararası güvenlik gündemindeki önemli konuların kapsamlı şekilde ele alınmasına katkı sağlaması bekleniyor.