NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini gidermek için çalışıyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla ilgili "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunuyor, bunları gidermek için çalışıyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptıkları başvuru hakkında Türkiye'nin meşru endişeleri bulunduğunu, bunları gidermeye çalıştıklarını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra basına açıklama yaptı.
28-30 Haziran'daki Madrid Zirvesi'nde görüşülecek konulardan birinin Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvuruları olduğunu hatırlatan Stoltenberg, başvuruları "tarihi gelişme" olarak değerlendirdi.
Stoltenberg, tüm müttefiklerin güvenlik endişelerinin ele alınmasını ve katılım sürecinde ilerleme sağlamak istediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunuyor. Finlandiya ve İsveç ile bunları gidermek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Madrid Zirvesi'nde görüşülecek konulara da değinen Stoltenberg, NATO'nun yeni "Stratejik Konsept Belgesi"nin kabul edileceğini, Ukrayna'ya yardımların ele alınacağını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in liderlere hitap edeceğini, NATO'nun harcamaları ve yük paylaşımının değerlendirileceğini aktardı.
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