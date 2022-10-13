NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya açıklaması: 'Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak'

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:44

NATO Genel Sekteteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paktın çatışma tarafı olmadığını belirten Stoltenberg, "NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Stoltenberg ayrıca ''Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim. NATO'nun nükleer silahlara başvurmak zorunda kalabileceği ortamlar oldukça uzak. Rusya yeni nükleer tatbikata başladığında NATO uyanık kalmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı.