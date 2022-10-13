NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya açıklaması: 'Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Rusya savaşına ilişkin paktın çatışma tarafı olmadığını belirterek, "Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 17:44
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya açıklaması: 'Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak'
Abone Ol google-news

NATO Genel Sekteteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Paktın çatışma tarafı olmadığını belirten Stoltenberg, "NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Stoltenberg ayrıca ''Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim. NATO'nun nükleer silahlara başvurmak zorunda kalabileceği ortamlar oldukça uzak. Rusya yeni nükleer tatbikata başladığında NATO uyanık kalmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı. 


Stoltenberg Jens Stoltenberg Ukrayna Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya-Ukrayna

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler