NATO Genel Sekreteri Rutte'den İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama: 'İsrail'in tek taraflı eylemiydi'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran’a saldırıların İsrail'in "tek taraflı eylemi" olduğunu vurgulayarak, ABD de dahil olmak üzere müttefikleri gerilimi azaltmaya çağırdı.

Rutte, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la yaptığı ortak basın toplantısında İsrail'in İran'a saldırısını değerlendirdi.

"Açıkça hızla gelişen bir durum. Bu İsrail'in tek taraflı eylemiydi" diyen Rutte, şöyle devam etti:

"ABD de dahil olmak üzere birçok müttefikin gerilimi azaltmak için çalışmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Bunu yaptıklarını da biliyorum."

İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail, bugün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil yurttaş da hayatını kaybetti.