NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Erdoğan, NATO'yla alay etti

NATO Genel Sekreterliğine 2014 yılında seçilen ve gelecek yıl görev süresi dolacak olan Jens Stoltenberg 'Axios on HBO'ya verdiği röportajda eski ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirdi.

Sputnik'in aktardığına göre; Stoltenberg, Rusya'dan korunma gerekçesiyle NATO üyesi olmak için can atan Ukrayna'ya bu perspektifin henüz verilmemesini "NATO üyesi olmak için NATO standartlarını karşılamak lazım" diye açıklarken, "Halihazırda NATO üyesi ama hükümetleri derinden yolsuz ve anti demokratik olanlar aklıma geliyor" diye araya giren Axios muhabiri Jonathan Swan, daha sonra "NATO, demokrasiyi nasıl tanımlıyor" sorusunu yöneltti.

NATO Genel Sekreteri, Axios'a verdiği röportajda, 'Türkiye'nin ittifakın demokratik standartlarına uymamasına rağmen nasıl üye kaldığına' dair sorularla karşılaştı. Stoltenberg, "Seçim yapıyorlar. Muhalefet İstanbul'u kazandı. Ama bildiğiniz gibi çeşitli müttefikler Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdi" yanıtını verdi.

NATO chief Jens Stoltenberg on how NATO defines democracy: Rule of law and...liberty; free elections.@jonathanvswan: Is Turkey still a democratic govt?



Stoltenberg: They have elections...



Swan: Erdoğan is interfering in the judiciary…jailing journalists, rerunning elections. pic.twitter.com/WkojHu63nv