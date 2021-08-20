NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Diplomatik ilişki Taliban’ın verdiği sözleri tutmasına bağlı

20 Ağustos 2021 Cuma, 20:00

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şunları kaydetti:

“Dünyanın gözü Afganistan'da. Tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.

24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız. Türkiye son yıllarda havalimanını korumakla görevde. Şu anda da önemli katkıları var. Fakat devam konusunda şartlar çok değişti.

Afganistan'da bizi terör konusunda tekrar tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Durum hala zor ve öngörülemez. Taliban, Afgan vatandaşlarının temel haklarına saygı duymalı.

NATO olarak yeni yönetimle diplomatik bağlantı kurup kurmayacağımız Taliban'ın davranışına ve verdiği sözleri tutmasına bağlı.”

“YETKİLİ MAKAMLARI SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

“Afganistan'daki vahim olaylarla ilgili derin endişemizde birleşiyor ve şiddetin derhal sona ermesi için çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca Afganistan genelinde ciddi insan hakları ihlalleri ve suistimalleri ile ilgili raporlarla ilgili derin endişelerimizi ifade ediyoruz.

Acil görevimiz, vatandaşlarımızın ve risk altındaki Afganların, özellikle de bize yardım edenlerin güvenli tahliyesine devam etmektir. Afganistan'daki yetkili makamları, süreci kolaylaştırmaya çağırıyoruz. Tahliye operasyonları devam ettiği sürece, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda koordinasyonumuzu sürdüreceğiz.”