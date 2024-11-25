NATO: Türkiye, güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor

Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:29

Güncelleme: 25.11.2024 - 13:29

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve başlamasının ardından ilk resmi Ankara ziyaretini bugün gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Rutte, Ankara ziyareti öncesinde Türkiye'ye yönelik mesajlar paylaştı.

Rutte, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen Rutte, "Kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Erdoğan ve Rutte görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşının güncel durumunun değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşme kapsamında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında ara buluculuk rolü üstlenmesi de gündemde olacak.

NATO müttefikleri arasındaki savunma tedariki engellerinin kaldırılması da kabulde değerlendirilecek.

Terörle mücadele adımları ve Türkiye'nin beklentileri öncelikle konular arasında yer alacak.

NATO Genel Sekreteri, Ankara programı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Rutte'nin, Türk savunma sanayii yetkilileriyle görüşeceği, 23 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından terör saldırısı düzenlenen TUSAŞ yerleşkesine de ziyareti planlanıyor.