NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın 70. üyelik yıl dönümünü kutladı
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın ittifaka katılmasının 70. yıl dönümünü tebrik etti.
NATO'nun sosyal medya hesabında, iki ülkenin 18 Şubat 1952'de ittifaka katıldığı hatırlatıldı.
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ı tebrik ederek iki ülkenin katılım yıllarından görüntülerin bulunduğu bir videoyu yeniden paylaştı.
Happy Allyversary @GreeceNATO @TurkDelNATO !— NATO (@NATO) February 18, 2022
Siyah beyaz videoda Türk ve Yunan askerlerinin görüntüleri eşliğinde iki ülkenin NATO'nun güney kanadının güvenliği açısından önemine vurgu yapılıyor.
Türkiye ve Yunanistan, 70 yıl önce bugün ittifakın kurucu 12 üyesinin ardından NATO'ya katılan ilk iki ülke olmuştu.
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