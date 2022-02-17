Rus Dışişleri: Tatbikatlar sona eriyor, NATO sakinleşebilir

17 Şubat 2022 Perşembe, 21:12

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus Kommersant gazetesine demecinde NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından kabul edilen ortak açıklamayı yorumladı.

Gruşko, “Acaba NATO neden birdenbire Belarus'ta ‘Rus kuvvetlerinin efsanevi artışı’ konusunda endişe duymaya başladı? Tatbikatlar sona erdi, sakinleşebilirsiniz. Birlikler kademeli olarak kalıcı yerlerine geri dönüyor” dedi ve devam etti:

(Rusya-Belarus) Birlik Devleti var, o batıya doğru genişlemiyor. Taşkent Anlaşması’nın, askeri saldırıya uğrayan bir Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkesine yardım edilmesini öngören dördüncü maddesi var. KGAÖ tamamen savunma amaçlı bir kuruluştur.

"VAR OLMAYAN BİR TEHDİDE KARŞI KORUNMAK İÇİN YARARLI BİR ŞEYLER YAPMAK NATO’NUN ELİNDEN GELMİYOR"



‘NATO'nun ‘doğu kanadı için’ endişelenecek bir şey olmadığını’ söyleyen Gruşko, “Burası, şimdi kendi müdahalelerinizin ve rejim değişikliklerinizin sonuçlarıyla uğraşmak zorunda olduğunuz güney kanadı değil” vurgusunu yaptı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Rus diplomat, “NATO'nun açıklama metninde, doğu kanadını güçlendirme planlarının uzun zaman önce hazırlandığı doğrudan belirtiliyor. Var olmayan bir tehdide karşı korunmak için zırhlı araçları, uçakları, gemileri yollamaktan başka yararlı bir şeyler yapmak NATO’nun elinden gelmiyor. Ancak bunun neden yapıldığına dair açıklamalar çoğaldıkça, ABD ve müttefiklerinin gerçeklik algısının yeterliliği konusundaki şüpheler bir o kadar derinleşiyor” ifadelerini kullandı.

NATO ÇAĞRI YAPMIŞTI

Dün gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından yapılan ortak açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde, ayrıca Belarus'ta çok büyük ölçekli, sebepsiz ve haksız bir şekilde askeri gücünün yığılmasından derin endişe duyuyoruz. Rusya'yı en kararlı şekilde diplomasi yolunu seçmeye, askeri yığınağı derhal tersine çevirmeye ve uluslararası yükümlülükleri ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna'dan askerlerini çekmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

‘Rusya'nın eylemlerinin Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu’ notunun da yer aldığı açıklamada, “Bunun sonucunda ve tüm NATO üye devletlerinin savunmasını sağlamak için, NATO üyesi ülkeler tarafından duyurulduğu üzere, İttifak'ın doğu kısmına ek kara kuvvetlerinin yanı sıra ek deniz ve hava kuvvetleri ve araçları konuşlandırıyoruz” denilmişti.