Dışişleri'nden NATO açıklaması: Kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde...
Dışişleri Bakanlığı,"Türkiye'nin müttefiklerinden NATO’nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesini beklediğini" bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılımının 70'inci yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı.
Bakanlık açıklamasında, bugün Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70'inci yıl dönümü olduğu belirtilerek, "Türkiye, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da İttifak'ın sorumlu ve öncü üyelerinden biri olmuştur. NATO'nun sınırlarının korunmasında oynadığı rolün ötesinde, misyon ve harekatlarına kapsamlı katkılarda bulunmuş; İttifak'ın temel değerleri doğrultusunda ilkeli ve vizyoner yaklaşımlarıyla NATO'nun istikametine yön veren önde gelen müttefikler arasında yer almıştır. Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO'nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün katkılarını sürdürmektedir. Sadece ülkemize değil; Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu itibarla müttefiklerimizden de beklentimiz, NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir" denildi.
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