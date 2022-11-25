NATO Ukrayna'ya destekten vazgeçmeyecek

25 Kasım 2022 Cuma, 14:58

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin süreceğini ve silah yardımı dışındaki yardımların artırılacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, önümüzdeki hafta NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılacağı Bükreş'teki toplantı öncesinde Brüksel'de konuşan Stoltenberg, "NATO, (savaş) ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. Geri adım atmayacağız" dedi.

Polonya'nın Almanya'dan Patriot hava savunma sistemlerinin Kiev'e kaydırılmasını istemesinin sorulması üzerine Stoltenberg, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri verilmesi kararının belirli ülkelerin tutumuna bağlı olduğunu belirtti.

Stoltenberg özel sistemlere ilişkin kararların ülkelerin nezdinde alınan kararlar olduğunu belirterek, son kullanıcı anlaşmaları ve diğer düzenlemelerin bu tarz kararlar alınmadan önce diğer müttefiklerle de görüşülmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Patriot savunma sistemini, ABD'li Raytheon şirketi üretiyor.