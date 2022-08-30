NATO'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlaması
NATO, "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı yayınladı. NATO yaptığı paylaşımda, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesini kullandı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle başladı.
İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz" paylaşımı yapıldı.
Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığını da etiketledi.
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