NATO'dan 'kıyamet denizaltısı' uyarısı: 'Putin gözdağı vermek istiyor'
NATO, üye ülkelerini Rusya'nın kıyamet denizaltısı Belgorod'un konuşlandırılmış olabileceği konusunda uyardı.
NATO, Rusya'nın stratejik silahı Poseidon'u taşıyan nükleer denizaltısı Belgorod'u konuşlandırmış olabileceği konusunda uyarısında bulundu.
İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberine göre, NATO, üye ülkelerini, 'kıyamet denizaltısı' Belgorod'un Kuzey Kutup Dairesi'ndeki üssünden kaybolduğu ve Karadeniz'e gidiyor olabileceği konusunda uyardı.
Haberde, Putin'in son kıyamet silahı olarak adlandırılan Poseidon sualtı insansız aracının, test amacıyla üsden çıkarıldığı ifade edildi.
La Repubblica, "Poseidon, kullanılması halinde yaklaşık 500 metrelik radyoaktif tsunami dalgaları oluşturabiliyor. Ancak 182 metrelik Belgorod'un fark edilmeden Baltık denizine girmesi mümkün değil" dedi.
Haberde ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'da başarısız olduğu için Belgorod denizaltısı ile Batı'ya gözdağı vermek istediği belirtildi.
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