NATO'dan Rusya uyarısı: Topyekün bir savaşı önlemeye çalışıyoruz

09 Aralık 2022 Cuma, 17:52

NATO Genel Sektereri Jens Soltenberg, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin NRK'ya değerlendirmelerde bulundu.

Jens Soltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde "kendini çok ciddi hissettiğini" ve bu sürecin "Avrupa ve Norveç açısından bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun savaşın tırmanmasını önlemek için her gün çalıştığını belirterek, "işlerin ters gitmesi durumunda savaşın çok kötü bir boyuta ulaşabileceğini" dile getirdi.

Stoltenberg, "Sadece güçlü bir Ukrayna barışa yol açacaktır" dedi.

"RUSYA, UKRAYNA'YI YOK EDEMEYECEK"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına değinen Stoltenberg, "Su kaynaklarını keserek ve askeri olmayan hedeflere saldırarak kasıtlı olarak sivilleri hedef aldılar. Bu son derece acımasız bir savaş. Ukrayna'yı yok edebileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Karşı karşıya olduğumuz şeyi hafife almanın son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Özgürlüğün otoriter rejimlere dayanıp dayanamayacağına dair bir sınavla karşı karşıyayız. Gıda fiyatlarının ve faturaların çok yüksek olduğunu düşünenleri anlıyorum. Avrupa'da ödediğimiz acı bir bedel. Ancak, özgürlüğümüz Putin'in Ukrayna'daki zaferiyle tehdit edilirse ödenmesi çok daha yüksek bir bedel olacaktır."

"TOPYEKÜN BİR SAVAŞI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Stoltenberg, NATO'nun doğu kanadındaki varlığını artırdığını hatırlatarak, "Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkıp NATO ile Rusya arasında büyük bir savaşa dönüşmesinden korkuyorum. Ancak, bundan kaçınacağımıza eminim" diye konuştu.

Stoltenberg, "NATO'nun en önemli görevi, Avrupa'da topyekün savaşı önlemektir ve bu her gün üzerinde çalıştığımız bir şeydir. NATO, yıllardır olduğundan daha güçlü. Putin, birbirimizi koruma ve savunma yeteneğimizi hafife aldı. Birbirimizi koruduğumuz sürece güvendeyiz" dedi.