NATO'dan Vilnius Zirvesi mesajı: Ukrayna'ya resmi bir davette bulunmadık

Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:08

Güncelleme: 19.06.2023 - 16:55

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Berlin temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Stoltenberg ve Scholz daha sonra düzenledikleri basın toplantısında soruları yanıtladı.

Konuşmasına Almanya’nın NATO’ya olan katkıları nedeniyle teşekkür ederek başlayan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya yönelik savaş emri verdiğine değinerek, “Ukrayna’nın kendi topraklarını koruma hakkı var ve şimdi Ukrayna bir karşı saldırı gerçekleştiriyor. Hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz. Ancak adil barış, çatışmayı dondurmak ve Rusya tarafından dikte edilen bir anlaşmayı kabul etmek anlamına gelmiyor. NATO, çatışmanın bir tarafı değil” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya verilen desteği dile getiren NATO Genel Sekreteri, bugün yapılan görüşmede uzun dönemli desteğin de ele alındığını dile getirerek, “Temmuz ayındaki Vilnius Zirvesi'nde bağımsız bir ülke ve Euro-Atlantik ailesinin demokratik bir üyesi olarak Ukrayna’nın geleceğine yönelik görüş oluşturulacak” dedi.

Zirvede yeni NATO-Ukrayna Konseyi kurulmasının da ele alınacağını kaydeden Stoltenberg, bu konseyin Ukrayna’yı NATO’ya daha fazla yaklaştıracağını sözlerine ekledi.

“RESMİ DAVETİ ELE ALMADIK”

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda, Ukrayna’nın Vilnius Zirvesi’ne katılması için resmi bir davetin gündeme gelip gelmediğine yönelik şunları kaydetti:

“Vilnius Zirvesi’nde ve zirve hazırlıklarında Ukrayna’ya resmi bir davette bulunmayı planlamıyoruz. Şuanda görüştüğümüz Ukrayna’yı, NATO’ya nasıl daha fazla yaklaştırabiliriz. NATO’nun kapılarının açık olduğu konusunda mutabıkız. 2008 yılında mutabık kaldığımız gibi Ukrayna birliğin bir üyesi olacak. Ancak bu Rusya değil, Ukrayna için. NATO müttefikleri olarak Ukrayna’yı davet etme zamanının doğru olduğuna karar vermeliyiz. Rusya’nın, NATO kararlarını veto etme hakkı yok. Ancak en önemlisi, en acil ve önemli görev Ukrayna’nın Avrupa’da bağımsız, demokratik ve egemen bir ülke olmasını sağlamak.”

Scholz ise Stoltenberg ile aynı fikirde olduğunu ifade ederek, “Mevcut görevimize odaklanmalıyız ve Ukrayna’yı toprak bütünlüğü ve egemenliği noktasında desteklemeliyiz” dedi.

“GÖREV SÜREMİ UZATMA NİYETİM YOK”

NATO Genel Sekreteri, görev süresini uzatıp uzatmayacağına yönelik soruya, “Görev süremi uzatma niyetim yok. Tek planım Genel Sekreter olarak görevlerimi yerine getirmek ve görev sürem sona erene kadar işimi yapmak” dedi.

Almanya’nın NATO Savunmasına yönelik soruya yanıt veren Stoltenberg, “Tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Ya bedelini ödemeli ya da savunmaya yatırım yapmalıyız” dedi.