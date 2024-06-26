NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte oldu

Yayınlanma: 26.06.2024 - 11:31

Güncelleme: 26.06.2024 - 11:46

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verildi. Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.

Rutte'nin atanması, bu görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in yarıştan çekildiğini duyurmasıyla resmiyet kazandı. Iohannis, yeterli desteği sağlayamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı.

Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazanan Rutte, son olarak 18 Haziran'da Macaristan'ın onayını almıştı.

20 Haziran'da diğer aday Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in çekildiğini açıklaması üzerine Rutte, tek aday kalmıştı.

MARK RUTTE KİMDİR?

Mark Rutte, 14 Şubat 1967'de doğdu ve 2010 yılından beri Hollanda Başbakanı olarak görev yapıyor. Rutte, liberal politikalarıyla tanınan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideridir.

Leiden Üniversitesi'nde tarih eğitimi aldıktan sonra, özel sektörde çalıştı ve daha sonra siyasete atıldı. Rutte, Hollanda tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı.