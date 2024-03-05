Almanya-Rusya arasında 'ses kaydı' krizi: 'Bireysel bir hata...'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:00

Güncelleme: 05.03.2024 - 13:01

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, üst düzey Alman askeri personelinin Ukrayna'daki savaşı tartıştığı bir toplantının ses kaydının sızdırılmasının arkasında bireysel bir hatanın olduğunu söyledi.

Pistorius, katılımcılardan birinin "yetkisiz bir bağlantı" üzerinden toplantıya bağlandığını ve bunun da sızıntıya yol açtığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensuplarının Taurus füzelerinin Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği köprüyü teknik olarak imha edip edemeyeceğini konuştuğu belirtiliyor.

Kayıtta Kiev yönetiminin talep ettiği Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslimi konusunda siyasi iradeden izin çıkmadığının yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu ses kaydının yer aldığı görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz'ın de katıldığı ve görüşmenin Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius'a bilgi verme amaçlı yapıldığı belirtiliyor.

Almanya Savunma Bakanlığı da söz konusu ses kaydının ele nasıl geçirildiğini araştırdığı ve Almanya Askeri İstihbarat Teşkilatının (MAD) bu yönde gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarıldı.

Alman subaylarının görüşmesinin internet üzerinden Webex platformu üzerinden yapıldığı kaydedildi.