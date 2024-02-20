Navalni'nin cesedi taşındı: Muhalifler paylaştı

Rus muhalif medya kuruluşları, muhalif lider Alexei Navalni’nin cansız bedeninin cezaevinden çıkarıldıktan sonra konvoy halinde morga götürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:31
Abone Ol google-news

Rusya'da 16 Şubat yerel saatle 14.19'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiği duyurulan Rus muhalif lider Alexei Navalni’nin kesin ölüm nedenine yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Rus muhalif medya kuruluşları, Nalvany'nin cenazesinin Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki cezaevinden morga götürüldüğü anlara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece kamera açısına konvoy halinde önce bir polis aracı, daha sonra sedan bir araç giriyor. İki araçtan sonra içinde Navany'nin cansız bedeni olduğu iddia edilen cezaevi minibüsü geçiş yapıyor ve arkasından yine bir polis aracı ilerliyor.

Göz Atın
İstanbul'da şüpheli ölüm: 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulundu

İstanbul'da şüpheli ölüm: 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulundu
İş kadınını darbettiler: Görüntüleri ortaya çıktı

İş kadınını darbettiler: Görüntüleri ortaya çıktı

Nobel ödüllü Rus muhalif gazeteci Dmitry Muratov’a ait olan Novaya Gazeta, Navalni’nin cansız bedeninin Labytnangi'deki cezaevinden çıkarıldıktan sonra otopsi için Salekhard kentindeki Bölge Klinik Hastanesinin morguna götürüldüğünü belirtti.

CENAZE EN AZ 14 GÜN TESLİM EDİLMEYECEK

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalni’nin avukatları ve ailesiyle iletişime geçti. Navalni'nin basın sözcüsü Kira Yarmysh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müfettişler aileye ve avukatlara kimyasal incelemeler yapılacağını ve en az 14 gün daha cenazeyi teslim etmeyeceklerini söyledi” ifadelerini kullandı. Navalni’nin destekçileri cenazenin aileye teslim edilmesi için internetten imza kampanyası başlatırken, şu ana kadar 60 binden fazla kişinin imzası toplandı.

"NAVALNİ'NİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞIM"

Muhalif lider Alexei Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya ise sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Alexei Navalni'nin çalışmalarına devam edeceğim. Vatanımız için mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Navalni destekçilerinden yanında durmalarını isteyen Navalnaya, eşinin zehirlendiğine inandığını söyleyerek ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Navalnaya ayrıca eşinin cansız bedeninin, "zehirlenme izleri silininceye kadar" kendilerine teslim edilmeyeceğini iddia etti.

UÇAKTA ZEHİRLENMİŞTİ

Rus muhalefet lideri, yolsuzlukla mücadele aktivisti ve avukat olan Alexei Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk vakalarını araştırıyordu. Rusya’da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve 2021'de tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan Navalni, 4 Ağustos 2023’te Rusya'daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasadışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine sözler kullanma ve “aşırılık” yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mart 2022’de dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalni için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.


Rusya haberleri muhalif haberleri görüntü haberleri aleksey navalni haberleri ceset haberleri

İlgili Haberler

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi
İngiliz vatandaşı Türkiye'de otele yerleşti, 'İngiltere'deki evimden daha ucuz' dedi...

İngiliz vatandaşı Türkiye'de otele yerleşti, 'İngiltere'deki evimden daha ucuz' dedi...
Eşek sayısı azaldı: Ticareti yasaklandı

Eşek sayısı azaldı: Ticareti yasaklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor: BIST 100 güne pozitif başladı

Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor: BIST 100 güne pozitif başladı
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala romantik gezi

Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala romantik gezi
Gerici Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’

Gerici Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’
Son Dakika… Feyza Altun serbest bırakıldı!

Son Dakika… Feyza Altun serbest bırakıldı!
Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım

Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım
Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!