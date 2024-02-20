Navalni'nin hapisteki arkadaşından çağrı: Hayatım Putin'in ellerinde

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:01

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:02

Rus muhalif lider Aleksei Navalni'nin hapishanede hayatını kaybetmesinin ardından gözler, ülkede hapiste bulunan diğer Kremlin muhaliflerine çevrildi.

Hapisteki Rus muhalif siyasetçi İlya Yaşin, arkadaşı ve meslektaşı Navalni'nin hapishanede öldüğünü öğrendikten sonra "Rusya'da demokrasi için mücadele etmeye devam etme" sözü verdi.

İlya Yaşin, avukatı aracılığıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kalbim göğsümde attığı sürece tiranlıkla savaşacağım. Yaşadığım sürece hiçbir kötülükten korkmayacağım. Elbette karşı karşıya olduğum risklerin farkındayım. Parmaklıklar arkasındayım. Hayatım Putin'in ellerinde ve tehlikede" ifadelerini kullandı.

Yaşin, Aralık 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirmeyi suç sayan mevzuat uyarınca, Rus ordusu hakkında "yanlış" bilgi yaydığı gerekçesiyle sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yaşin'in, Navalni'nin yakın arkadaşı ve 2015 yılında Kremlin yakınlarında öldürülen bir diğer muhalif siyasetçi Boris Nemtsov'a da yakın bir isim olduğu biliniyor.

Yaşin, "Ortak bir davayı paylaştık ve hayatlarımızı Rusya'yı barışçıl, özgür ve mutlu kılmaya adadık. Şimdi iki arkadaşım da öldü" dedi.

Navalni'nin ölüm haberini Rusya'nın batısındaki Smolensk yakınlarındaki hapishanede öğrendiğini belirten Yaşin, "Putin'in anlayışına göre, iktidar cinayet, zalimlik ve göstermelik intikam yoluyla böyle sağlanıyor" dedi.