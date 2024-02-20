Navalni'nin hapisteki arkadaşından çağrı: Hayatım Putin'in ellerinde

Hapisteki Rus muhalif siyasetçilerden İlya Yaşin, arkadaşı ve meslektaşı Rus muhalif lider Aleksei Navalni'nin hapishanede öldüğünü öğrendikten sonra "Rusya'da demokrasi için mücadele etmeye devam etme" sözü verdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:01
Navalni'nin hapisteki arkadaşından çağrı: Hayatım Putin'in ellerinde
Abone Ol google-news

Rus muhalif lider Aleksei Navalni'nin hapishanede hayatını kaybetmesinin ardından gözler, ülkede hapiste bulunan diğer Kremlin muhaliflerine çevrildi.

Hapisteki Rus muhalif siyasetçi İlya Yaşin, arkadaşı ve meslektaşı Navalni'nin hapishanede öldüğünü öğrendikten sonra "Rusya'da demokrasi için mücadele etmeye devam etme" sözü verdi.

Göz Atın
Hasadın en az olduğu dönemde Rusya'ya 1 tır dolusu gönderildi! Kilosu 5 dolardan yok satıyor...

Hasadın en az olduğu dönemde Rusya'ya 1 tır dolusu gönderildi! Kilosu 5 dolardan yok satıyor...
Türkiye, Rusya ve İran’dan ortak ‘Suriye’ bildirisi

Türkiye, Rusya ve İran’dan ortak ‘Suriye’ bildirisi

İlya Yaşin, avukatı aracılığıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kalbim göğsümde attığı sürece tiranlıkla savaşacağım. Yaşadığım sürece hiçbir kötülükten korkmayacağım. Elbette karşı karşıya olduğum risklerin farkındayım. Parmaklıklar arkasındayım. Hayatım Putin'in ellerinde ve tehlikede" ifadelerini kullandı.

Yaşin, Aralık 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirmeyi suç sayan mevzuat uyarınca, Rus ordusu hakkında "yanlış" bilgi yaydığı gerekçesiyle sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yaşin'in, Navalni'nin yakın arkadaşı ve 2015 yılında Kremlin yakınlarında öldürülen bir diğer muhalif siyasetçi Boris Nemtsov'a da yakın bir isim olduğu biliniyor.

Yaşin, "Ortak bir davayı paylaştık ve hayatlarımızı Rusya'yı barışçıl, özgür ve mutlu kılmaya adadık. Şimdi iki arkadaşım da öldü" dedi.

Navalni'nin ölüm haberini Rusya'nın batısındaki Smolensk yakınlarındaki hapishanede öğrendiğini belirten Yaşin, "Putin'in anlayışına göre, iktidar cinayet, zalimlik ve göstermelik intikam yoluyla böyle sağlanıyor" dedi.


Aleksey Navalnıy haberleri Alexei Navalny haberleri Rusya haberleri

İlgili Haberler

Rusya'dan ABD'yi kızdıracak ziyaret

Rusya'dan ABD'yi kızdıracak ziyaret
Türkiye ile Rusya arasındaki ödemeler kesintiye uğradı

Türkiye ile Rusya arasındaki ödemeler kesintiye uğradı
Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı

Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti

Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti
PSV Eindhoven – Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ev sahipleri dikkat! 'Kaynana vergisi' ödemek zorunda kalabilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! 'Kaynana vergisi' ödemek zorunda kalabilirsiniz
Survivor Turabi apar topar yoğun bakıma alındı!

Survivor Turabi apar topar yoğun bakıma alındı!
CHP Esenyurt ve Güngören adaylarını değiştirdi: 'Sağlık sorunları nedeniyle...'

CHP Esenyurt ve Güngören adaylarını değiştirdi: 'Sağlık sorunları nedeniyle...'
Galatasaraylı Muslera’ya Süper Lig’den dev talip: Beşiktaş menajeriyle görüştü!

Galatasaraylı Muslera’ya Süper Lig’den dev talip: Beşiktaş menajeriyle görüştü!
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
Manchester City – Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City – Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?