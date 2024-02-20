Türkiye ile Rusya arasındaki ödemeler kesintiye uğradı

Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:22

Güncelleme: 20.02.2024 - 10:23

Reuters'da yer alan habere göre; ABD'nin Rusya ile ekonomik iş birliğini sürdüren ülkeleri yaptırımlarla hedef almasının ardından Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi azaldı. Öte yandan hem ithal petrol hem de Türk ihracat ürünleri için bazı ödemeleri kesintiye uğradı.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, ABD yaptırımlarla Rusya'nın gelirini azaltmayı ve Rus petrolünün akışını küresel pazarlara zarar vermeden duraklatmayı hedefliyor. Böylece ABD, Ukrayna'daki Rus güçlerini yıpratmanın yanı sıra benzin fiyatlarındaki sıçramayı da önlemek istiyor.

Reuters'a konuşan Rus petrol uzmanı bir kaynak, Rus petrol ihracatçılarının iki ila üç haftadır Türkiye'den ödeme almadığını söyledi. Ödemeler konusunda bilgi sahibi olduğu belirtilen bir Türk kaynak ise "Bazı ödemeler kesintiye uğradı. Kargolarda da sıkıntı olabilir" dedi.

Sanayi ve finans sektörü kaynakları, hassas konu hakkında konuşma yetkisi olmadıkları için isimlerinin açıklanmaması şartıyla ödemelerin gecikmesinin Aralık ayı itibarıyla başladığını aktardı.

Verilere göre; Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak ayında yıllık bazda yüzde 39 düşüşle 631 milyon dolara düştü. 2023 yıllık verilerin bazında ise yüzde 16,9 artarak 10,9 milyar dolara yükselmişti.