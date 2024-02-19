Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HSBC bankasının Rusya’daki iştirakinin Expobank’a satışına onay verdi.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:35
Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı
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Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rus özel ticari banka Expobank, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin tamamına sahip olacak.

Rusya’da stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması "dost olmayan" ülkelerden yatırımcılara Ağustos 2022’de yasaklanmıştı.

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Söz konusu yasağın ardından işlemler yalnızca Putin’in izniyle gerçekleştirilebiliyor. ABD, Expobank’ı Aralık 2023’te yaptırım listesine almıştı.




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