'Nazi' selamı verdiği iddia edilen Bulgar milletvekiline ceza
Bulgar vekil Angel Dzhambazki, geçen aylarda Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) oturum sırasında Nazi Almanyası döneminde kullanılan Nazi selamını vermiş; o anlar dünya basınında gündem olmuştu. Son olarak AP Başkanı Roberta Metsola, Dzhambazki'ye para cezası verdi. Metsola, Dzhambazki'nin davranışının AP'nin saygınlığının sorgulanmasına neden olduğunu kaydetti.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, şubatta Polonya ve Macaristan'a yönelik hukukun üstünlüğü tartışmalarının yapıldığı AP'de Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar milliyetçisi milletvekili Angel Dzhambazki'ye para cezası verdi.
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda Metsola, AP'nin içtüzüğünün 176'ncı maddesine dayanarak Dzhambazki'ye Nazi selamına benzer uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle 6 günlük ödenek kesintisi uygulanacağını belirtti.
'AP'NİN SAYGINLIĞININ SORGULANMASINA NEDEN OLDU'
Metsola, Dzhambazki'nin davranışının AP'nin saygınlığının sorgulanmasına neden olduğunu kaydetti. Söz konusu kararın, Bulgar milletvekiline 31 Mart'ta iletildiğini dile getiren Metsola, Dzhambazki'nin parlamento kurallarına uygun olarak itiraz hakkına sahip olduğunu ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Bulgar Ulusal Hareketi Partisinden (VMRO) milletvekili Dzhambazki, şubatta Fransa'nın Strazburg kentinde AP Genel Kurulunda kürsüye çıkarak konuşma yapmıştı.
AP'deki Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubu bünyesinde partisini temsil eden Dzhambazki, konuşmasında Avrupalı parlamenterlere hitaben "Ne söyleyeceğimizi ve ne yapamayacağımızı sizin belirlemenize izin vermeyeceğiz. Çok yaşa Orban ve Fidesz, çok yaşa Kaczynski ve PiS (Hukuk ve Adalet Partisi), çok yaşa Bulgaristan ve ulus devletimiz" ifadelerini kullanmıştı.
Konuşmasının ardından kürsüden inen Dzhambazki, salondan çıkarken sol eliyle ceketinin önünü ilikleyip, sağ elini de öne yukarı doğru uzatarak birkaç saniye havada tutmuştu.
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