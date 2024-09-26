Necib Mikati: "Lübnan hastaneleri düzinelerce kadın ve çocuk dahil sivil yaralılarla dolu"

Yayınlanma: 26.09.2024 - 07:39

Güncelleme: 26.09.2024 - 07:39

BM Güvenlik Konseyi'nde, "Ortadoğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen oturumda konuşan Mikati, Lübnan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in saldırılarını değerlendirdi.

Başbakanı Mikati, "Saldırgan, yalnızca savaşçıları ve silahları hedef aldıklarını iddia ediyor. Ancak size temin ederim ki Lübnan hastaneleri, düzinelerce kadın ve çocuk dahil sivil yaralılarla dolu" diye konuştu.

Lübnan'da yaşananları, "benzeri görülmemiş" gelişmeler olarak adlandıran Mikati, İsrail'in, Lübnan halkına karşı uyguladığı insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Mikati, "İsrail, genç, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerimizi öldürerek, evleri yıkarak ve aileleri zorlu insani koşullardan kaçmaya zorlayarak, savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını gökyüzümüze göndererek egemenliğimizi ihlal ediyor" ifadelerine yer verdi.

Necib Mikati, konuşmasını gerçekleştirdiği oturuma katılan BMGK üyelerinden, ''İsrail'e baskı yaparak tüm cephelerde derhal ateşkes sağlanması'' çağrısında bulundu.

"GAZZE'DE OLANLAR BÖLGEDEKİ DURUMU ETKİLİYOR"

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinde yaşanan çatışmaların "Gazze'de olanların bir yansıması" olduğuna dikkati çekti.

Mikati, "Gazze'de olanların yansımaları doğrudan Lübnan'daki ve bölgedeki durumu etkiliyor ve olan bitenler bölgenin sınırlarında durmayacak, tüm Ortadoğu'yu kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Mikati şunları ekledi:

"Bugün dünyanın bölgemizde devam eden insani trajediyi durduramadığını görüyoruz. Bu nedenle, Lübnan halkı adına, konseyinizi tüm sorumluluklarını üstlenmeye ve halkımızın içinde bulunduğu zor durumu sona erdirecek, diplomatik çözümlere giden yolu açacak acil, kararlı bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."