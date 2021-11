Nejat Eslen: Avrupa'nın savaşacak ordusu yok

18 Kasım 2021 Perşembe, 14:52

Kar amacı gütmeyen bir politika araştırma kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), "Europe’s High-End Military Challenges The Future of European Capabilities and Missions" (Avrupa'nın Yüksek Askeri Zorlukları- Avrupa Yeteneklerinin ve Misyonlarının Geleceği) başlıklı bir rapor yayımladı.

Avrupa'nın askeri yeteneklerinin önümüzdeki on yıl içindeki evrimini inceleyen rapor, iki temel soruya odaklanıyor: 2030 yılına kadar ABD'nin Avrupalı müttefikleri ve ortakları hangi askeri yeteneklere sahip olabilir? Bu devletler 2030 yılına kadar ne tür askeri misyonları etkin bir şekilde yerine getirebilecek?

Raporu Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendiren Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Avrupa'nın önde gelen ordularının, ABD'nin desteği olmadığı sürece askeri görevleri yerine getirmekte zorlanacaklarını belirtti.

“SAVAŞACAK ORDULARI YOK”

"Avrupa’nın savaşacak ordusu yok" ifadelerini kullanan Eslen, rapora ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Amerika’nın ünlü strateji üretim merkezi CSIS’nin hazırladığı kapsamlı raporun amacı, önümüzdeki on yıl içinde Avrupa’nın askeri yeteneklerindeki gelişmeleri incelemek. Rapor bu amaçla iki soruya odaklanmakta. Birincisi, ABD’nin Avrupa’daki müttefikleri 2030 yılından önce hangi askeri yeteneklere sahip olacak. İkincisi ise bu devletler 2030 yılından önce hangi askeri görevleri yerine getirme yeteneklerine sahip olacaklar veya olamayacaklar."

"ABD’NİN YARDIMI OLMADAN ZORLANACAKLAR"

Eslen, raporda varılan sonuçları üç maddede özetledi:

NATO’nun en büyük ve yetenekli ordularına sahip Birleşik Krallık ve Fransa gibi devletlerin orduları bile ABD’nin büyük çaplı yardımı olmadan birçok askeri görevi yerine getirmekte zorlanacak. Bu görevler içinde Çin, Rusya ve İran’a karşı yapılacak büyük çaplı askeri harekat da yer almakta. Bu tip bir harekatta, Avrupa’nın bu devletleri, zırhlı manevra birlikleri, havadan taşıma, deniz savaş araçları, füze savunması, lojistik ve ateş destek konularında yetersiz kalacaklar.

Avrupa’nın deniz gücü ve hava gücündeki yetersizlikler nedeni ile Avrupa devletlerinin askeri güçleri, Hint-Pasifik bölgesinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak.

Avrupa’nın büyük güçleri, ABD askeri yardımı olmadan sadece savaşçı olmayanların tahliyesi, barışı koruma, insani yardım, güvenlik gücü yardımı, uyuşturucu ile mücadele, terörle mücadele hava ve deniz devriyesi görevlerini yerine getirebilecek.

"ABD GİDEREK YALNIZLAŞIYOR"

ABD, Rusya, Çin veya İran ile savaşa girse NATO’nun ve Avrupa’nın büyük devletleri Fransa, Birleşil Krallık ve Almanya’nın katkısının çok sınırlı olacağının altını çizen Eslen, durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Avrupa’nın bu büyük devletlerinin savaşacak orduları yok. ABD raporunda durum bu ifadelerle tarif ediliyor. Rusya, Çin ve İran bu gerçeği biliyor. Çünkü onlar da benim gibi bu raporu okuyabilir."

ABD’nin giderek yalnızlaştığını ve işinin zorlaştığını söyleyen Eslen son olarak şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu nedenle de ABD’nin küresel liderliği ve onun kurduğu dünya düzeni tehlikededir."