Nejat Eslen yazdı: 'Küresel güç mücadelesi Kazakistan'ı vurdu'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:46

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Teröristlerin başkent Nur Sultan’a darbe planladığı bilgisini de paylaşarak, Cumhurbaşkanlığı rezidansının etrafında toplanan terör gruplarının, başkente 3 askeri uçağın geldiğini öğrenince darbe planından vazgeçtiklerini söyledi. Tokayev, hayatını kaybedenler arasında sivillerin de olduğunu ve can kaybı sayısının tespit edilmesi için ilgili çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Kazakistan'daki olayları Veryasın'daki köşesine taşıyan Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, "Bu kalkışma bir darbe girişimi ise, arkasında kim vardır? Bu darbe girişimini kimler organize etmiştir? Bu noktada sorulması gereken asıl soru budur" ifadelerini kullandı.

Küresel güç mücadelesi içinde ABD’nin rakiplerinin Çin ve Rusya olduğunu vurgulayan Eslen, Kazakistan’daki darbe girişiminin aynı zamanda Çin’i ve Rusya’yı da hedefe koyduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD'nin küresel güç mücadelesi içerisinde en büyük rakibinin Çin olduğunu belirten Eslen, Çin'in Kuşak-Yol Girişimi’ne dikkay çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'in yükselişini dizginlemek için öncelikle Kuşak-Yol Girişimi’ni engellememiz gerekir. Kazakistan coğrafi konumu nedeniyle bu amaçla kullanılabilecek en uygun ülkedir. Çin'in Batı'dan dünyaya açılışı kara kuşaklarıyla sağlanmaktadır. Günümüzde faaliyet halinde olan en önemli kuşak, kuzey kuşağıdır. Kuzey kuşağı, Çin'in Doğu Türkistan bölgesinden başlar; Kazakistan'a, Kazakistan üzerinden Rusya'ya, Rusya üzerinden de Avrupa'ya ulaşır. Uygur Türkleri üzerinden Doğu Türkistan'ı karıştırır ve Kazakistan’da istikrarsızlık oluşturursanız, Çin'in faaliyet halinde olan en önemli kara kuşağını böylece engellemek için fırsat yaratmış olursunuz."

Kazakistan'ın jeopolitik açıdan Rusya için de önemli olduğuna değinen Eslen, "Kazakistan, Avrasya kıtasının kalesi olan Kalpgah’ın içerisindedir ve Türkistan bölgesinde Rusya'nın yumuşak karnını oluşturur" dedi.

ABD'nin NATO üzerinden Ukrayna meselesinde Rusya’yı sıkıştırdığını ifade eden Eslen, şunları kaydetti:

"Rusya ise Ukrayna sınırına yığınak yaparak buna karşılık vermiştir. Gerilim arttıktan sonra Putin, Amerika'nın önüne güvenlik anlaşması koymuştur ve bu gerilim hâlâ devam etmektedir. ABD ile Rusya arasındaki gerilim Ukrayna üzerinden devam ederken, ABD Rusya'nın yumuşak karnını oluşturan Kazakistan'da yeni bir cephe açarak Rusya'yı o bölgede meşgul etmek istemektedir."

Kazakistan'ın 19 milyonluk nüfusu olan bir kara ülkesi olduğunu ve denize çıkışının olmadığını anımsatan Eslen, "Kazakistan'ın dünyaya açılması daha çok Rusya üzerinden olmaktadır. Eğer Kazakistan'da Batı yanlısı bir yönetim gerçekleşirse, bu ülkenin Rusya ile bağlantısını kontrol etmiş olursunuz. Ayrıca Kazakistan'dan Çin’e uzanan petrol boru hattı ve Türkmenistan'dan gelip Kazakistan üzerinden Çin'e açılan doğalgaz boru hatlarını da kontrol etmiş olursunuz" dedi.

Eslen, yazısını şu şekilde noktaladı:

"Eğer Kazakistan'daki darbe girişimi başarılı olsaydı ve Kazakistan’ın Batı’nın kontrolüne girmesi sağlansaydı, ABD hem Rusya'ya hem de Çin'e karşı bir taşla iki kuş vurmuş olacaktı. Ancak gelişmeler bunun gerçekleşmeyeceğini göstermektedir. ABD, küresel güç mücadelesi içinde bir yenilgi daha almıştır."