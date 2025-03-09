Nepal’de monarşi ayaklanması: Halk sokaklara döküldü
Nepal'in başkenti Katmandu'da, monarşi destekçisi yaklaşık 10 bin kişi, ülkenin eski kralı Gyanendra Bir Bikram Şah Dev'in yeniden tahta çıkması için gösteri düzenledi.
Nepal'in eski kralı Gyanendra Bir Bikram Şah Dev, ülkenin batısına yaptığı ziyaretin ardından Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na indi.
Havalimanının ana girişini kapatan monarşi yanlısı yaklaşık binlerce kişi, Gyanendra'nın yeniden ülkede tahta geçmesi için gösteri yaptı.
Göstericiler, "Kraliyet sarayını krala bırak", "Kral geri dön, ülkeyi kurtar", "Çok yaşa sevgili kralımız", "Monarşi istiyoruz" sloganlarını atarken, yüzlerce polis de onların havalimanına girmesini engelledi.
Şiddet olaylarının yaşanmadığı gösteride Hinduizm'in ülkenin tekrar resmi dini kabul edilmesi çağrısı yapıldı.
Nepal'de Kral Gyanendra, demokrasi yanlısı gösteriler üzerine 2008'de 239 yıllık monarşiye son vermiş ve ülkede cumhuriyet rejimi kabul edilmişti.
Öte yandan, çok sayıda Nepal vatandaşı, siyasi istikrarsızlık, kötü ekonomik koşullar ve yolsuzluklardan sorumlu tuttuğu yetkililer nedeniyle cumhuriyet rejimine karşı tepki duyuyor.
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