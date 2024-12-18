Netanyahu, Hermon Dağı'ndan seslendi: Bölgede kalacağız

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:35

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:35

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon Dağı'nda “durum değerlendirmesi” yapmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Savunma Bakanı Israel Katz, IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Şin-Bet Başkanı Ronen Bat ve Kuzey Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Uri Gordin'in eşlik ettiği Netanyahu'nun ziyareti, görevdeki bir İsrail liderinin Suriye topraklarına ilk kez girişine işaret ediyor.

Suriye'deki silahlı grupları 8 Aralık'ta Şam'ı ele geçirmesinden saatler sonra Golan Tepeleri'ndeki BM denetimindeki tampon bölgeye giren İsrail, 1974'te kurulan tampon bölgenin ele geçirilmesinin geçici bir savunma hamlesi olduğunu ve sadece sınır boyunca güvenlik sağlanana kadar süreceğini vurguladı.

Hermon Dağı'nın tepesinde duran Netanyahu, “İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak başka bir düzenleme bulunana kadar” İsrail'in bölgede kalacağını yineledi.

Netanyahu, “53 yıl önce Sayeret Matkal devriyesinde askerlerimle birlikte buradaydım. Burası değişmedi, aynı yer ama İsrail'in güvenliği için önemi son yıllarda ve özellikle de son haftalarda Suriye'de yaşanan dramatik olaylarla daha da arttı” dedi.

Netanyahu, bu adımın İsrail'in ileriye dönük olarak “güvenliğini garanti altına alacak en iyi düzenlemeyi belirleyeceğini” kaydetti.

“HERMON DAĞI, İSRAİL'İN TEHDİTLERİ TESPİT EDEN GÖZÜ”

Savunma Bakanı Katz, Hermon Dağı'nı “İsrail Devleti'nin yakın ve uzak tehditleri tespit eden gözü” olarak niteledi.

“İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki toplulukları ve İsrail Devleti vatandaşlarını her türlü tehdide karşı en önemli yerden korumak için buradadır” diyen Katz, şunları söyledi:

“İhtiyaç duyulduğu sürece burada kalacağız. Hermon'un zirvesindeki varlığımız güvenliği güçlendirmekte ve Hizbullah'ın Lübnan'daki Bekaa Vadisi'ndeki kalelerine hem gözlem hem de caydırıcılık boyutu katmakta ve ılımlı bir görüntü sergileyen ancak en aşırı İslami mezheplere mensup olan Şam'daki isyancılara karşı caydırıcılık sağlamaktadır.”

COLANİ: ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ

Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na “bağlı olduklarını” söyledi.

İsrail'e “eski pozisyonlarına geri çekilme” çağrısında bulunan el-Şara, “İsrail'le ya da başka biriyle herhangi bir çatışma istemiyoruz ve Suriye'nin saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

el-Şara, İsrail'in son günlerde Esad rejiminin askeri varlıklarının çoğunu ortadan kaldıran şiddetli saldırılarını eleştirerek, hükümetin düşmesinden önce İran destekli güçleri hedef alma hakkı olduğunu, ancak şimdi Suriye'de faaliyet göstermeye devam etmek için meşru bir dayanağı olmadığı görüşünü yineledi.