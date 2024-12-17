Hamaney, İsrail'e meydan okudu: Bu vahim bir hatadır

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:50

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:51

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in, Suriye'ye girmesi nedeniyle büyük bir yenilgiye uğrayacağını ve direniş güçlerinin mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Hamaney, “ABD, Siyonist rejim ve bazı müttefikleri Suriye'deki gelişmelerden faydalanarak suçlarını işlemeye devam ediyor ve bunu (Baas rejiminin devrilmesi) direnişin sonu gibi göstermeye çalışıyor. Bu vahim bir hatadır. Gazze Şeridi ve Lübnan'da savaş devam ediyor. İsrail, Hizbullah güçlerini kuşatmak ve yok etmek için Suriye'yi işgal etti. Ama yok edilecek olan İsrail'dir” dedi.

İsrail ordusu 8 Aralık'ta Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nın Suriye tarafını hiçbir direnişle karşılaşmadan kontrol altına aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli askerlerin bölgeyi terk etmesiyle 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın artık yürürlükte olmadığını belirtti.

İsrail'de kabine, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki nüfusu iki katına çıkaracak 11 milyon dolar tutarındaki planına oybirliğiyle onay verdi.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.