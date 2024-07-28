Netanyahu Hizbullah'ı tehdit etti: 'Şimdiye kadar ödemediği türden ağır bir bedel ödeyecek'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği türden ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 09:01
Netanyahu Hizbullah'ı tehdit etti: 'Şimdiye kadar ödemediği türden ağır bir bedel ödeyecek'
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının ardından İsrail’deki Dürzi toplumunun lideriyle telefonda görüştü. Netanyahu görüşmede, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği türden ağır bir bedel ödeyecek" dedi. 

HİZBULLAH, SALDIRIYI REDDETTİ

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams’a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. 

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri’nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu. 

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nin kuzeyindeki Majdal Shams’a düzenlenen saldırıda bir roketin futbol sahasına isabet etmesi sonucu 11 İsrailli hayatını kaybetmiş, 30’dan fazla İsrailli yaralanmıştı. 


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