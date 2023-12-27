Netanyahu için baskı artıyor: Koltuğu tehlikede mi?

Analistlerin görüşlerine göre İsrail-Gazze savaşı, Başbakan Netanyahu'nun yıllardır kendisi için çizdiği “Bay Güvenlik” imajını yerle bir etti. İsrail ordusundaki artan askeri kayıplar ve rehine takası tartışmaları ise üzerindeki baskıyı artırıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:56
Netanyahu için baskı artıyor: Koltuğu tehlikede mi?
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Global Counsel’dan Orta Doğu ve Kuzey Afri·ka (MENA) Bölgesi Direktörü Ahmed Helal, Al Jazeera’ya İsrail-Hamas savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Analist Ahmed Helal'ın belirttiğine göre savaş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Bay Güvenlik" olarak kendisine yarattığı imajını yok etti.

Birçok İsraillinin ise saldırılardan Netanyahu’yu sorumlu tuttuğunu vurguladı.

İsrail halkının öfke içerisinde olduğunu ve hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen analist, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına hazırlıksız yakalanmanın Netanyahu'yu "aşırı tehlikeye" soktuğunu belirtti.

Ahmed Helal, bu durumun potansiyel olarak Netanyahu’nun siyasi kariyerini zarara uğratacağını ve onu gelecekteki soruşturmalara açık hale getirdiğini söyledi.

Al Jazeera’dan Alan Fisher ise İsrail ordusundaki artan askeri kayıpların ve rehine takası tartışmalarının Netanyahu'nun üzerinde baskı oluşturacağını söyledi.


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