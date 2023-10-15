Netanyahu 'Savaş Kabinesi' toplantısında konuştu: 'Tüm dünyaya açık bir mesaj'

Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:50

Güncelleme: 15.10.2023 - 17:21

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv kentinde gerçekleşen İsrail'in yeni ulusal acil durum hükümetinin kabine toplantısında konuştu.

Netanyahu, ülkede yeni kurulan acil durum hükümetinin "birleşik bir cephe oluşturmak için gece gündüz çalıştığını" ve "kana susamış canavarlar" olarak tanımladığı Hamas'ı "parçalayacaklarını" belirtti.

"Savaş Kabinesi"ni değerlendiren Netanyahu, "Aramızdaki birlik ulusa, düşmana ve tüm dünyaya açık bir mesaj veriyor" dedi.

Netanyahu, "Şu anda cephede olan muhteşem askerlerimizi gördüm. Tüm ulusun arkalarında olduğunu biliyorlar. Görevin kapsamını anlıyorlar. Bizi yok etmek için üzerimize gelen kana susamış canavarları yenmek için her an harekete geçmeye hazırlar. Hamas bizim parçalanacağımızı düşündü. (Ancak) Biz Hamas'ı parçalayacağız" ifadesinde bulundu.

GAZZE SINIRINA ASKERİ MÜHİIMMAT

BBC'nin bölgedeki uluslararası editörü, İsrail ordusunun Gazze sınırına sevkiyatlarının devam ettiğini görüntüledi.

HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İsrail ordusu, Gazze'ye yaptığı hava saldırılarında geçen hafta Kibbutz Nirim'e yapılan Hamas saldırısının komutanı Bilal el Kedra'yı öldürdüklerini iddia etti.