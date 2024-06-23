İsrail ordusuna ait kışla hedef alındı: 'Ölü ve yaralılar var...'

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır yakınlarında yer alan İsrail ordusuna ait kışlanın vurulduğunu, ölü ve yararlılar olduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:53
İsrail ordusuna ait kışla hedef alındı: 'Ölü ve yaralılar var...'
Abone Ol google-news

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan sınırı karşısında yer alan Beyt Hilal Kışlası'ndaki Sehel taburuna ait karargaha insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

Askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda İsrail ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.

Saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikaste yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail tarafından ise Hizbullah'ın saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusunun dün Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırının İHA ile gerçekleştirildiği; hedef alınan kişinin "Lübnan'daki Hamas ve Cemaati İslami sorumlusu Eymen Gatme olduğu" iddia edilmişti.


israil haberleri Lübnan haberleri

İlgili Haberler

Hizbullah'tan İsrail'e resimli tehdit mesajı

Hizbullah'tan İsrail'e resimli tehdit mesajı
İsrail'de protestoculardan 'seçim' çağrısı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İsrail'de protestoculardan 'seçim' çağrısı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
İsrail'den Hizbullah açıklaması: Gerekli kararları yakında alacağız

İsrail'den Hizbullah açıklaması: Gerekli kararları yakında alacağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler