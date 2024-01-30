Netanyahu'dan 'Gazze' cevabı: 'Şartı kabul etmeyeceğiz'

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:34

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:34

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden birinde bulunan Bnei David Askeri Akademisi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasındaki muhtemel esir takası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedeflerine ulaşıncaya ve zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği mesajını veren Netanyahu, olası esir takası mutabakatı için İsrail askerlerini Gazze'den çekmeyeceklerini ve İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli esiri serbest bırakmayacaklarını söyledi.

"NETANYAHU, ESİRLERİN AKIBETİNİ ÖNEMSEMİYOR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, Netanyahu'nun politikalarını eleştirerek, Netanyahu'nun esir takası meselesini hızlı bir şekilde sonuçlandırabileceğini düşünmediğini söyledi.

Yalon, Netanyahu'nun aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in koalisyon hükümetini düşürmelerinden endişe ettiğini bu sebeple bu iki aşırı sağcı siyasetçiye boyun eğdiğini ifade etti.

Netanyahu'nun, Ben-Gvir ve Smotrich'in hükümeti dağıtma yönündeki tehditlerine karşı durmaya çalıştığını kaydeden Yalon, hükümetin Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasından çok "kurban edilmelerini" düşündüğünü kaydetti.

Yalon, Netanyahu'nun Gazze'deki esirlerin akıbetini önemsemeden siyasi hayatta kalabilmek için manevralar yaptığını belirterek, bunun liderlik değil, iktidar sevdası olduğunu ve "ipleri (Ben-Gvir ve Smotrich'e) teslim ettiğini" dile getirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda 28 Ocak'ta Paris'te Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası ve ateşkesi görüşmek üzere bir toplantı yapılmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmenin "yapıcı olduğunu" ancak taraflar arasında hala büyük farklar bulunduğunu bildirmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yapılması için yürütülen Paris müzakerelerinin basına sızan taslak maddelerini yalanladığı bildirilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ve İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı ateşkes taslağına ilişkin basına sızan maddelerin doğru olmadığını açıklamıştı. Basına sızan taslakta "İsrail'in kabul edemeyeceği" maddelerin olduğunu aktaran Başbakanlık Ofisi, "zafer elde edene kadar savaşacaklarını" belirtmişti.