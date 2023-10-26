Netanyahu'dan tuhaf mesaj: 'Yeşaya kehanetini göreceğiz...'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 08:45

Güncelleme: 26.10.2023 - 08:45

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı.

Gazze’ye planladıkları kara harekatına işaret eden İsrail Başbakanı, “Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim. Hesaba kattığımız değerlendirmelere ilişkin de detay vermeyeceğim. Bu değerlendirmelerin çoğu İsrail kamuoyu tarafından bilinmiyor ve bu iyi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e “yurt dışından silahlar gelmekte” olduğunu kaydeden Netanyahu, bunu daha fazla silahlanma ile sürdüreceklerini vurgulayarak, “Vatandaşları silah kullanmaya teşvik ediyoruz ancak bunu kontrollü bir şekilde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail kamuoyunda hükümete yönelik yapılan eleştirilere de değinen Netanyahu, şöyle devam etti:

“7 Ekim tarihimiz açısından çok karanlık ve kara bir gündü. Güneyimizde Gazze sınırımızda yaşananları araştıracağız ve ben dahil herkesin cevap vermesi gerekecek. Ancak bütün bunlar savaştan sonra gerçekleşecek."

YEŞEYA (İŞAYA) KEHANETİ NEDİR?

Konuşmasının sonunda İsraillilere seslenen Netanyahu, Hamas’a karşı Tevrat’ın "Yeşaya" kitabındaki “kehaneti” göreceklerini öne sürerek, şunları söyledi:

"Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. ‘Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin’(Yeşaya 60:18).”

İşaya (Yeşaya) Kitabı, Eski Ahit'in bir parçasıdır ve İncil'in de içinde bulunduğu Hristiyan Kutsal Kitabı'nın önemli bir bölümüdür. Kitap, Yeşaya'nın yaşadığı dönemdeki çeşitli olayları ve insanları ele alırken, aynı zamanda İsrail'in ve Yahudi halkının geleceği hakkında birçok kehanette bulunur.

İşaya, İbranice İncil'deki son peygamberlerin ilki ve Hıristiyan Eski Ahit'teki Büyük Peygamberlerin ilkidir. Kitabın, M.Ö. 8. yüzyıl peygamberi İsiah (İşaya) ben Amoz'un sözleri olduğu belirtilmektedir, ancak çoğunun Babil esareti sırasında ve sonrasında yazıldığına dair kanıtlar vardır.

Kitap, Kudüs'ün büyük sürgün öncesi ve sonrasını ele alan kapsamlı bir eserdir. Kitabın Deutero-Isaian kısmı, Tanrı'nın, zalimi (Babil) yok edecek kraliyet kurtarıcısı [bir mesih] aracılığıyla Kudüs'ü nasıl dünya çapındaki yönetiminin merkezi haline getireceğini anlatır.

İşaya'nın bu kehanetlerinden bazıları şunlardır:

Mesih'in Gelişi: İşaya, gelecekteki Mesih'in gelişini ve O'nun insanlık için kurtuluş getireceğini kehanet eder. Bu kehanetler, İsa'nın doğumu, hizmeti ve çarmıha gerilişi gibi olayları öngörür.

İsrail'in Geleceği: İşaya, İsrail halkının tarih boyunca yaşayacağı zorluklardan ve sürgünden bahseder, ancak sonunda Tanrı'nın onları kurtaracağını ve topraklarına geri getireceğini kehanet eder.

İşaya Kitabı, Eski Ahit'in peygamberlik metinleri arasında önemli bir yer tutar. Bu kehanetler, tarihsel ve teolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir ve hem Hristiyan hem de Yahudi inancını şekillendirmiştir.