Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü, polis tarafından sorgulanacak

Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:25

Güncelleme: 14.11.2024 - 12:25

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Braverman, 7 Ekim sonrası yapılan gizli toplantıların tutanaklarını "değiştirmeye" çalıştığı şüphesi üzerine polis tarafından sorguya çağrıldı.

Braverman, polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan "Lahav 433" birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanacak.

Polisin olay hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin şu ana kadar sorgulamaya çağrılan ilk isim Braverman oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, 7 Ekim 2023 sonrası Netanyahu ile eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil arasında yapılan toplantıların tutanaklarına erişmek için Başbakanlık Ofisi'nin askeri sekreterliğinde çalışmış askeri bir yetkiliye "hassas görüntüleriyle" şantaj yaptığı iddia edilmişti.

İsrail polisi, Başbakanlık Ofisi personelinin kıdemli askeri yetkiliye ait "hassas görüntüleri" kullanarak askeri sekreterlikte saklanan tutanaklara erişmek ve üzerinde değişiklikler yapmak için şantajda bulunduğu iddialarını soruşturuyordu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Braverman ise, "Herhangi bir memurun belgelerine sahip olduğum veya birine şantaj yapmaya çalıştığım yönündeki ciddi iddialar yanlıştır. Bu baştan sona bir yalandır ve bir savaşın ortasında bana ve Başbakanlık Ofisi'ne zarar vermeyi amaçlamaktadır" demişti.

İsrail basını, söz konusu suçlamalarla ilgili yürütülen 3 soruşturma olduğunu, bunların tek bir hedefte yani "Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 katliamındaki sorumluluğunu tarih kitaplarından silerek bütün suçu orduya atmakta" birleştiğini aktarmıştı.