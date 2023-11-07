Netanyahu'ya soğuk duş: Sırdaşından erken seçim çağrısı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "sırdaşı" olarak nitelendirilen İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Amidror, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sona erince İsrail'de seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.
İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Amidror, katıldığı yerel bir radyodaki programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ülkedeki siyasi atmosfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırılar bittikten sonra seçim kararı alması gerektiğini söyleyen Amidror, "Seçimlerin savaştan sonra yapılması uygun olacaktır" ifadesini kullandı.
İsrail'deki anketlere göre, Netanyahu'ya olan kamuoyu desteği giderek azılıyor.
Birçok siyasi uzman, Gazze saldırıları sonrası İsrail'de erken seçime gidileceği yorumunda bulunuyor.
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