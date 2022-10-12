İran'da eylemler dördüncü haftada da devam ediyor: 'Rejimi istemiyoruz’
Mahsa Amini’nin öldürülmesiyle meydana gelen eylemler dördüncü haftada da devam ediyor. İstanbul’da dün İran Konsolosluğu’nun karşısında toplanan kalabalık eylemde bulundu.
Mahsa Amini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle İran’da gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesiyle başlayan eylemler dördüncü haftada da devam ediyor.
İstanbul’da dün İran Konsolosluğu’nun karşısında toplanan İranlılar, ellerini kırmızıya boyayarak eylem yaptı. Eylemde, İran’da protestolarda yaşamını yitiren yurttaşların fotoğrafları yer alırken “İslam Cumhuriyeti’ne hayır İran Cumhuriyeti’ne evet” pankartları açıldı.
Bir yıldır eğitim için Türkiye’de yaşayan P.N. İran’da olanları Cumhuriyet’e anlattı. P.N., “Biz önce 22 yaşında yaşamdan koparılan Mahsa Amini için eylem yapıyorduk. Ancak İran’da 43 yıldır terör rejimi var. 43 yıldır katliam yapıyorlar. Bundan kurtulmak istiyoruz” dedi. İran’da eylemlerin devam ettiğini belirten P.N., “İnterneti kestiler çünkü kimsenin haber almasını istemiyorlar. Protestolarda ölenlerin cenazelerini bile ailelere vermiyorlar, ‘intihar etmiş’ diyorlar. Senendec kentinde protestolardan birçok insanın öldüğü söyleniyor. Bu hükümet gidecek ve biz rahat rahat ülkemize döneceğiz” diye konuştu.
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