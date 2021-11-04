New York Belediye Başkanlığı'na Eric Adams seçildi

04 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

Demokrat Partili Adams, New York tarihinin ikinci siyah belediye başkanı olarak görev yapacak. Kamu güvenliğini kampanyasının merkezine koyan Adams’ın (61), koronavirüs salgınından çıkış stratejisini çizmesi bekleniyor.

Adams, 1984’te polis memuru olarak göreve başladı, 2006’dan sonra siyasete atıldı. BBC’nin haberine göre zafer konuşmasında birlik olmayı vurgulayan siyasetçi yeni görevine yeni yılın ilk günüyle başlayacak. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, daha önce Brooklyn Belediye Başkanlığı yapan Adams’ın şehirdeki Türk vatandaşlarıyla da yakın ilişkileri bulunuyor. Demokrat ABD Başkanı Joe Biden’ın 2020 seçimlerinde 10 puan farkla kazandığı Virginia eyaletinde ise valilik yarışında resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Glen Youngkin galip çıktı. Cumhuriyetçi adayın kazanmasının 2022’de yapılacak Kongre ara seçimlerinde Demokratları zorlayacağı yorumları yapılıyor.

