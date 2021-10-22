New York’taki Türkevi'nin önünde şüpheli paket alarmı
New York’ta Türkevi’nin önüne bırakılan şüpheli paket yetkilileri alarma geçirirken, Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.
New York'ta BM binası yakınında bulunan Türk Evi'nin önüne bırakılan şüpheli paket yetkilileri alarma geçirdi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi (First Avenue) trafiğe kapattı.
Polis, önlem olarak binanın etrafındaki 2 blokluk bir alanı temizledi.
Bomba imha ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, şüpheli paketin içinde kırmızı gül olduğu belirtildi.
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